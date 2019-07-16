https://static.news.ru/photo/d8dbfe04-a7b0-11e9-b2cd-fa163e074e61_1024.jpg Посольство РФ в Киеве Фото: Vadym Zhuravlov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время не намерен назначать посла страны в России. Об этом заявил замглавы администрации главы государства Вадим Пристайко.

На данный момент, уточнил он, посольством в РФ руководит временный поверенный по делам Украины. Такой же дипломатический уровень сотрудников представлен и с российской стороны, передаёт РИА Новости .

Пока что «всё остаётся в том состоянии, в котором есть», отметил Пристайко.

Днём ранее, как писал News.ru, в администрации президента Украины анонсировали ротацию послов в 12 странах. Среди тех, кто сменит место пребывания, и посол в США.