Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время не намерен назначать посла страны в России. Об этом заявил замглавы администрации главы государства Вадим Пристайко.
На данный момент, уточнил он, посольством в РФ руководит временный поверенный по делам Украины. Такой же дипломатический уровень сотрудников представлен и с российской стороны, передаёт
Пока что «всё остаётся в том состоянии, в котором есть», отметил Пристайко.
Днём ранее, как писал News.ru, в администрации президента Украины анонсировали ротацию послов в 12 странах. Среди тех, кто сменит место пребывания, и посол в США.