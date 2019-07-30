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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал лживым заявление экс-президента страны Петра Порошенко о том, что его партии на выборах в Верховную раду мешали полицейские.

Порошенко бессовестно лжёт, оправдывая своё поражение на выборах тем, что против него «была работа полиции». Полиция, как и МВД в целом, не работала на него, а работала на честные выборы....