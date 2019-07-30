Киев отозвал посла в Совете Европы Дмитрия Кулебу до конца лета, решение о его возвращении должен принять временно исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Егор Божок.
Речь была о том, что до летней паузы наш посол туда не возвращается, — сообщил в интервью агентству «
Укринформ» глава МИД Украины Павел Климкин.
По его словам, отзыв посла в Совете Европы был своеобразным демаршем, связанным с восстановлением полномочий России в ПАСЕ.
Ранее News.ru сообщал, что 26 июня ПАСЕ восстановила полномочия российской делегации в полном объёме. Все предложенные санкционные поправки к документу были отклонены. В знак протеста делегация Украины покинула сессию, её поддержали представители некоторых других стран.