https://static.news.ru/photo/fd2ab38c-abd8-11e9-a205-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Michael Brochstein/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Переговоры по новой программе сотрудничества между Украиной и Международным валютным фондом пройдут в сентябре.

У нас предыдущая программа фактически завершена, немного досрочно. Будут переговоры в сентябре относительно новой программы. Какие пункты будут установлены в меморандуме — это будет зависеть от результатов переговоров, — цитирует представителя президента Украины Владимира Зеленского в кабмине Андрея Геруса агентство « Униан ».

Как писал News.ru, ранее представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус заявил, что миссия Международного валютного фонда может посетить Украину в августе 2019 года. Чиновник добавил, что пока предварительных договорённостей об условиях очередного транша МВФ Украине нет и переговоры на эту тему начнутся «с чистого листа».