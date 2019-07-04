https://static.news.ru/photo/e4fe7936-9ef1-11e9-bc7c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Maxym Marusenko/Global Look Press

Украинские власти планируют частично рассекретить государственный оборонный заказ, заявил министр внутренних дел страны Арсен Аваков.

По его словам, важность снятия грифа «секретно» с существенного количества позиций гособоронзаказа уже отмечалась, так как зачастую этим грифом маскируются коррупционные схемы.

В Совете нацбезопасности и обороны недавно было проведено совещание, решили, что в следующем бюджете будет сокращение по номенклатуре секретного государственного оборонного заказа, — сообщил он.

Аваков отметил, что данное решение позволит устраивать конкурсные закупки, что является составляющей «совершенно другой философии», передаёт « Укринформ ».

Как писал News.ru, бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что на Украине из-за коррупции солдат гибнет не меньше, чем из-за войны. По его словам, к человеческим потерям приводят масштабные хищения в оборонном комплексе.