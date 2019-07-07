Министерство обороны Соединённых Штатов получило заявку от властей Украины на приобретение военной техники. Об этом сообщил временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор.
В настоящий момент проводится рассмотрение запроса, передаёт его слова американское посольство в Киеве в своём
Политик отметил, что Вашингтон полностью поддерживает независимость Украины и реформирование её оборонного сектора.
7 июля 2019 г.
Ранее News.ru писал, что первая в истории Украины партия нефти из США прибыла в порт Одессы. Её доставил танкер Wisdom Venture, разгрузка уже началась.