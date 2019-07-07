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Команда украинского лидера Владимира Зеленского ограничивает его в публичных выступлениях, чтобы не снижать рейтинг партии «Слуга народа» перед парламентскими выборами. Такое предположение выдвинул депутат Верховной рады из «Оппозиционной платформы — За жизнь» Вадим Рабинович.

Его (Зеленского. — News.ru) сейчас не пускают, чтобы он что-нибудь не сказал. Высказываются отдельные члены команды, — цитирует Рабиновича «112 Украина». По мнению парламентария, на предстоящих выборах в Верховную раду,...