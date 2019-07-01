Комитет Верховной рады Украины по иностранным делам рекомендовал приостановить участие постоянной делегации страны в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Мораторий предложено ввести до тех пор, пока Россия не выполнит «ряд условий по заложникам, украинским военным морякам и крымским татарам», следует из решения принятого на заседании комитета.
Это, как заявил глава делегации Украины в ассамблее Владимир Арьев, «ключевые моменты для того, чтобы двигаться дальше в вопросах Крыма, и три минимальные вещи, которые в компетенции ПАСЕ как главной правозащитной организации».
По его мнению, работу украинских депутатов следует приостановить до выводов Венецианской комиссии, передаёт
По мнению Арьева, ПАСЕ «может надавить на РФ, если захочет», однако, по его словам, пока «есть нежелание не делать ничего».
26 июня, как писал News.ru, ПАСЕ восстановила полномочия российской делегации в полном объёме. Все предложенные санкционные поправки к документу были отклонены. В знак протеста делегация Украины покинула сессию, её поддержали представители некоторых других стран.