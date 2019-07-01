https://static.news.ru/photo/1e01e2da-9bdd-11e9-8fa3-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Council of Europe/Global Look Press

Комитет Верховной рады Украины по иностранным делам рекомендовал приостановить участие постоянной делегации страны в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Мораторий предложено ввести до тех пор, пока Россия не выполнит «ряд условий по заложникам, украинским военным морякам и крымским татарам», следует из решения принятого на заседании комитета.

Это, как заявил глава делегации Украины в ассамблее Владимир Арьев, «ключевые моменты для того, чтобы двигаться дальше в вопросах Крыма, и три минимальные вещи, которые в компетенции ПАСЕ как главной правозащитной организации».

По его мнению, работу украинских депутатов следует приостановить до выводов Венецианской комиссии, передаёт ТАСС .

По мнению Арьева, ПАСЕ «может надавить на РФ, если захочет», однако, по его словам, пока «есть нежелание не делать ничего».

26 июня, как писал News.ru, ПАСЕ восстановила полномочия российской делегации в полном объёме. Все предложенные санкционные поправки к документу были отклонены. В знак протеста делегация Украины покинула сессию, её поддержали представители некоторых других стран.