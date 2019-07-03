https://static.news.ru/photo/1958d970-9d9d-11e9-9a48-fa163e074e61_1024.jpg Виктор Янукович Фото: Сергей Булкин/News.ru

Соратники свергнутого во время Евромайдана 2014 года президента Виктора Януковича Андрей Клюев и Ренат Кузьмин, оказавшиеся в числе кандидатов в депутаты Верховной рады, будут задержаны при попытке въехать в страну. Об этом заявила представитель украинской Генпрокуратуры Лариса Сарган.

Экс-глава администрации Януковича Клюев и бывший заместитель генпрокурора Украины Кузьмин должны быть отправлены в суд для избрания меры пресечения, написала Сарган в Facebook .

Она подчеркнула, что ГП своевременно проинформировала Центризбирком Украины о том, что Кузьмин подозревается в совершении особо тяжких преступлений, в том числе в легализации (отмывании) имущества, добытого преступным путём.

Его местонахождение неизвестно, и он был объявлен в розыск. По данным правоохранительных органов, он может скрываться на территории Крыма или в другой части России.

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, по её словам, также был зарегистрирован кандидатом в народные депутаты с нарушениями, поскольку он не проживал на территории Украины последние пять лет.

Аналогичные замечания действуют и в отношении блогера Анатолия Шария, являющегося кандидатом в парламентарии. Он получил статус политического беженца в Литве.

Как писал News.ru, политические активисты Украины объявили, что на площади Независимости в Киеве пройдут новые акции протеста в связи с регистрацией Анатолия Шария и Андрея Клюева в качестве кандидатов в депутаты Рады.