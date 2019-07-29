https://static.news.ru/photo/64805438-b1e2-11e9-852d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Предстоящая зима на Украине может пройти без транзита российского газа, и подготовка к такому развитию событий уже идёт. В подземные хранилища сейчас максимально закачивается топливо, которое поступает по реверсу из Восточной Европы, а также от частных трейдеров, сообщил представитель президента в кабинете министров Украины Андрей Герус.

По его словам, «Укртрансгаз» отчитался о заполненности газохранилищ на 50%. Там находится 15,5 млрд кубометров.

Если ты готов к худшему сценарию, то он, скорее всего, не состоится. Поэтому готовимся, чтобы иметь максимально полные газохранилища и за счёт этого ресурса пройти зиму без транзита, — сказал Герус в интервью РБК-Украина .

По данным «Нафтогаза», на случай прекращения транзита газа Украина должна закачать в хранилища 20 млрд кубометров.

Ранее, как писал News.ru, министр энергетики России Александр Новак заявил, что Украине предложено продлить на год действующий контракт на транзит газа. При этом, по его словам, должны сохраняться нынешние условия сделки.