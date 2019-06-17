https://static.news.ru/photo/8dc039f0-912e-11e9-a6a3-fa163e074e61_1024.jpg Президент Украины Владимир Зеленский Фото: Администрация Президента Украины/president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев будет продолжать сотрудничество со странами НАТО в вопросе безопасности судоходства в Чёрном и Азовском морях.

В договоре между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива сообщается, что данная акватория отнесена к внутренним водам РФ и Украины, передаёт РИА Новости .

К слову, статус внутренних вод исключает возможность захода кораблей без согласия государств, которым они принадлежат.

Ранее News.ru писал, что Крым по-прежнему не может быть признан частью России, а ситуация с безопасностью в Чёрном море вызывает обеспокоенность. Резолюцию с таким заявлением приняли министры иностранных дел 28 стран Евросоюза.