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Отозванный в Киев для консультаций посол Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба в критической форме высказался о принятии резолюции ПАСЕ, дающей право России вновь стать полноправным членом организации.

По мнению дипломата, этот факт жёстко попрал мировое право, и Украина должна вернуть евродепутатов к реальности путём определённого комплекса конкретных действий на решение Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Моя личная позиция такова: мы должны ответить не только словом, а комплексом конкретных действий. Ответить не эмоционально и поспешно, а взвешенно и цинично, — написал Кулеба на своей странице в Facebook.

По словам украинского постпреда, в Киеве он будет заниматься «финализацией плана дальнейших действий», однако как именно Украина собирается воздействовать на Европу, дипломат не уточнил.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что отзывает посла Киева в Совете Европы для необходимых консультаций, писал News.ru.