https://static.news.ru/photo/30be7698-b697-11e9-b87a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rainer Jensen/Global Look Press

Украина не может приступить к ремонту моста в станице Луганской в Донбассе, который был разрушен в 2015 году в результате боевых действий, из-за отсутствия гарантий безопасности для специалистов.

Основная причина, почему не происходит начало работ по ремонту моста, — отсутствие гарантий безопасности для наших специалистов по разминированию со стороны незаконных вооружённых формирований, — цитирует РИА Новости руководителя украинской стороны общего центра контроля и координации Александра Борщевского.

Как ранее писал News.ru, участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины согласовали план восстановления моста в станице Луганской. Он является единственным официально работающим пунктом пропуска на линии разграничения. Пешеходное движение осуществляется по деревянным лестницам и настилам, движение транспорта сейчас невозможно.

Ремонт переправы стал возможен благодаря разведению войск и вооружений, которое успешно завершилось в конце июня. Это позволит решить целый ряд гуманитарных и социальных вопросов. Стороны особо подчёркивают, что он будет использоваться только в мирных целях.

Единственным условием, которое выдвигал президент Украины Владимир Зеленский, была необходимость отодвинуть военные укрепления самопровозглашённой Луганской народной республики дальше от зоны проведения работ.