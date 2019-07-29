https://static.news.ru/photo/aa9f4360-b206-11e9-9b07-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/ZB/Global Look Press

Переговоры Украины с Россией об условиях покупки и транзита газа могут быть возобновлены в ближайшее время. Об этом сообщил представитель президента в кабинете министров Украины Андрей Герус.

По его словам, российская сторона была готова вернуться к диалогу после парламентских выборов, «когда станут понятны украинская политическая палитра и новое правительство».

Сейчас оно уже очевидно, поэтому в ближайшее время будут восстановлены переговоры с Россией, — рассказал Герус в интервью « РБК-Украина ».

Вместе с тем он допустил вероятность того, что они могут не увенчаться успехом. Как писал News.ru, представитель украинского лидера в правительстве заявил о закачке в подземные хранилища дополнительных объёмов газа, достаточных, чтобы пережить предстоящую зиму без транзита топлива из России.