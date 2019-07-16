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Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время не намерен назначать посла страны в России. Об этом заявил замглавы администрации главы государства Вадим Пристайко.

На данный момент, уточнил он, посольством в РФ руководит временный поверенный по делам Украины. Такой же дипломатический уровень сотрудников представлен и с российской стороны, передаёт РИА Новости. Пока что «всё...