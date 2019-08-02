https://static.news.ru/photo/d17aece8-b54c-11e9-88c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: RIA Novosti archive, image #478552/Vladimir Rodionov/CC-BY-SA 3.0

Украина отнеслась с пониманием к выходу США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и заявила о намерении активизировать в связи с этим диалог с НАТО.

Украина активизирует диалог с НАТО для обсуждения возможных путей укрепления обороноспособности всего восточного фланга альянса, — говорится в сообщении МИД страны.

В ведомстве хоть и заявили, что власти страны относятся с пониманием к выходу США из ДРСМД, однако сообщили, что на протяжении трёх десятилетий документ являлся гарантом стабильности и безопасности в мире.

Как ранее писал News.ru, госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что 2 августа Вашингтон официально прекращает участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности из-за нарушения Россией его условий. По словам политика, Америка дала российской стороне полгода на то, чтобы вернуться к соблюдению договора, однако Москва отказалась.

В Министерстве иностранных дел России считают, что Штаты совершили серьёзную ошибку. В ведомстве подчеркнули, что вместо предметного и профессионального разбора встречных претензий США выдвинули РФ «заведомо неприемлемые ультимативные требования». Также были отвергнуты все предложения российской стороны, способные привести к урегулированию разногласий.