Экс-президент Украины Пётр Порошенко не оставляет надежд на возвращение во власть — хоть в каком-то виде. В преддверие выборов в Верховную Раду, назначенных на 21 июля, политик и члены его партии «Европейская солидарность» регулярно предпринимает попытки вывести людей на улицы, что многих заставляет всерьёз говорить о его планах устроить третий Майдан. Однако опрошенные News.ru украинские политологи считают подобные опасения на данный момент беспочвенными.

Схему с масштабными протестами Порошенко уже несколько раз пытался опробовать на различных акциях, однако пока успехом эти попытки не увенчались. Тем не менее, отмечает в своей публикации Strana.ua , планы на третий Майдан у «Европейской солидарности» имеются, и «раскруткой» этого руководит Виктория Сюмар, отвечающая за предвыборную кампанию партии. По её словам, в стране велики протестные настроения и «это угроза».

Без исследований очевидно, чем закончиться следующий Майдан, — написала она в комментариях в Facebook.

Сам Порошенко, как и его сторонники, также неоднократно давал понять, что уличные акции продолжатся. Несмотря на низкую поддержку в обществе, экс-президент всё ещё обладает значительными финансовыми ресурсами, однако большой вопрос, далеко ли он сможет зайти с проплаченными митингами. Тем более что пока, судя по численности выходящих к нему на улицу людей, массово к подкупу он не прибегает.

Как раз недавно, когда Анатолия Шария и Андрея Клюева регистрировали кандидатами на выборы в Раду, бывший президент призывал людей выходить на Майдан в знак протеста, но пришло в лучшем случае человек двести, — напомнил в беседе с News.ru украинский политолог Алексей Якубин. — И даже среди них к Порошенко было весьма неоднозначное отношение. Это, на мой взгляд, говорит о том, что в обществе настроя на Майдан как таковой — нет.

По мнению эксперта, всё дело в наличии выборов, поскольку возможность голосования для политически активной части общества — хороший способ, как говорится, выпустить пар. И именно на выборы будет направлена основная протестная активность.

Пока очень рано говорить о вызревании объективных предпосылок для Майдана. Более того, если и в дальнейшем удастся наладить систему, например, проведения референдумов по ключевым вопросам (сейчас эта идея активно обсуждается), тема потенциальных массовых выступлений просто отпадёт сама по себе. Кроме того, Порошенко не в состоянии представлять собою протестную фигуру, говорящую от лица значительной части населения Украины. Не так давно он потерпел без преувеличения сокрушительное поражение на президентских выборах. И сейчас его антирейтинг — один из самых высоких среди украинских политиков, порядка 70% жителей страны говорят: «Больше никогда». Это объяснимо, ведь закономерен вопрос — почему человек, находившийся у власти пять лет, не сделал за это время всё то, что сейчас пытается обещать? Алексей Якубин украинский политолог

Политолог из Киева Кирилл Молчанов, в свою очередь, также считает, что событий, предвещающих Майдан, не наблюдается — протестный потенциал на сегодня очень низкий.