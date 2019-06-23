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Центризбирком Украины отказал Коммунистической партии в регистрации её кандидатов в народные депутаты на выборах в Верховную раду. В стране продолжает действовать так называемый закон о декоммунизации.

Комиссия отказала в регистрации кандидатов в народные депутаты Украины, включённых в избирательный список Коммунистической партии Украины, в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины, — цитирует решение...