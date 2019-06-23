Жители Тбилиси, митинговавшие перед зданием парламента Грузии, оставили проспект Руставели и направились к центральному офису правящей партии «Грузинская мечта». Организаторы шествия заявили, что хотят в такой форме напомнить властям Грузии о своих требованиях.
Сейчас их главным требованием является отставка министра внутренних дел Георгия Гахария. Участники шествия несут большой плакат с надписью «Гахария, уходи!», сообщает «
Полиция сопровождает колонну протестующих.
Ранее News.ru сообщал, что участники очередной акции протеста перекрыли проспект Руставели — одну из центральных улиц грузинской столицы. Они призывали граждан присоединиться к акции. У стен парламента поначалу протестующих было меньше, чем в предыдущие дни, и большей частью это оказалась молодёжь. Однако количество людей постепенно увеличивалось.