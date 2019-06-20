https://static.news.ru/photo/107d2b7a-93a8-11e9-a845-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Oleg Panfilov/Twitter

Жители Тбилиси, протестовавшие в центре города, разгромили расположенный на проспекте Руставели офис правящей партии «Грузинская мечта». Также в знак протеста они сожгли её флаг.

Проспект оцеплен полицией и спецназом. Однако несколько десятков человек всё ещё находятся в центре Тбилиси и не расходятся, сообщает грузинский Первый канал .

Ранее News.ru сообщал, что при разгоне демонстрантов грузинский спецназ задействовал водомёт. Силовики окружили их практически со всех сторон и стали поливать водой. Проспект Руставели занял отряд специального назначения. Сотрудники полиции начали арестовывать демонстрантов, которые отошли на соседние к центру города улицы. При разгоне митингующих силовики применяли слезоточивый газ и резиновые пули.