Резонансная история с изнасилованием и убийством 15-летней девочки в Румынии уже привела к отставке министра внутренних дел страны Николая Мога. Он продержался на этом посту меньше недели. Однако Мога — не последний человек, который может лишиться своей должности. В случае, если внутренняя ситуация в стране продолжит накаляться, под ударом может оказаться и премьер-министр Виорика Данчилэ.

Трагедия произошла в румынском городе Каракал. 24 июля путешествовавшая автостопом 15-летняя девушка была похищена 65-летним механиком. Ей трижды удалось дозвониться в службу спасения и в подробностях сообщить о том, где её удерживают. Тем не менее, на определение местоположения девушки полицейским потребовалось 17 часов, и ещё два — чтобы получить ордер на обыск. К приезду полиции путешественница была мертва. Также в доме нашли останки 18-летней девушки, которая пропала без вести ещё в апреле. Подозреваемый сознался в изнасиловании, убийстве и последующем расчленении своих жертв. При этом в полиции не исключают, что на счету мужчины может быть большее число преступлений.

Эта история вызвала широкий общественный резонанс и привела к массовым протестам в стране. Люди выражали недовольство не только неспособностью полиции оперативно реагировать в подобных ситуациях, но и общей коррумпированностью системы и несостыковками в законодательстве. Своих постов уже лишились несколько местных чиновников, глава румынской полиции Иоан Буда и глава Службы специальной связи Ионел Василька. Решение покинуть свой пост 30 июля принял министр внутренних дел страны Николае Мога.

В результате разговоров с премьер-министром Виорикой Данчилэ я принял решение отказаться от должности министра внутренних дел. Я принял это решение, чтобы сохранить остатки престижа министерства, который пострадал из-за действий сотрудников, которые должны быть уволены или наказаны, — сказал Мога журналистам.

Вместе с тем протесты внутри страны продолжаются, а митингующие призывают к более радикальным переменам. Премьер-министр уже объявила о готовности провести референдум по вопросам ужесточения наказания для насильников, педофилов и убийц, но и этих мер может оказаться недостаточно. Так, четыре года назад массовые протесты в Румынии на фоне пожара в клубе, унесшего десятки жизней, привели к отставке действующего премьера Виктора Понты и его правительства.

O impresionantă solidaritate umană, la Bucureşti, în seara aceasta. Protest pentru Alexandra. Împotriva unui stat nepăsător.



Foto: Paul Alexandru pic.twitter.com/9atZUcs24w — Grig M (@GrigM2) July 27, 2019

Произошедший в 2015 году пожар в клубе Colectiv стал крупнейшим в Румынии за последние 20 лет. Тогда погибли 58 и пострадали более 160 человек. В самом клубе на момент возгорания находилось около 400 посетителей. Фейерверк попал в стену клуба, покрытую легковоспламеняющимся материалом, в результате чего она загорелась. Огонь вызвал панику и массовую давку. В заведении был открыт лишь один выход. В результате происшествия на улицы Бухареста вышли более 20 тысяч людей с антиправительственными лозунгами. Подобная ситуация разворачивается в столице Румынии и на фоне убийства несовершеннолетней.

Президент Румынии Клаус Йоханнис раскритиковал в своём обращении действия правительства страны по преодолению последствий трагедии.

Отвергаю политиканский подход, предложенный правительством Румынии, которое должно задуматься над тем, не является ли оно моральным автором этой трагедии, — заявил Йоханнис.

Ряд румынских политиков расценил подобное заявление попыткой повторить события 2015 года и заставить правительство уйти в отставку. Спикер Сената Кэлин Попеску-Тэричану напрямую обвинил президента в попытке оказать давление на правящую Социал-демократическую партию во главе с премьер-министром и «повторить то, что он сделал в 2015 году после несчастного случая в клубе Colectiv».

Подобные обвинения объясняются противостоянием румынского правительства и президента на фоне предстоящих в 2019 году выборов главы государства. Йоханнис придерживается правоцентристских взглядов, в то время как правительство сформировано левоцентристским большинством из Социал-демократической партии и Альянса либералов и демократов.

Часто высказывается точка зрения о том, что отставки политиков на фоне общественного недовольства — своеобразная часть европейской политической культуры, демонстрация умения руководства страны взять на себя ответственность. Однако, как отметил в беседе с News.ru завсектором региональных проблем и конфликтов отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Константин Воронов, в случае с Румынией речь идёт, скорее, об общем кризисе власти.