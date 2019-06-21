Специальный велосипед для перевозки собак похищен у Джеймса Миддлтона. Он является младшим братом Кейт Миддлтон — герцогини Кембриджской и супруги принца Уильяма.
Велосипед представлял собой средство передвижения с большой тележкой, в которой Миддлтон возил своих питомцев во время прогулок.
Мой велосипед для собак украден. Элла и её компания опустошены — прогулки с собаками на велосипеде доставляли удовольствие не только мне, но и всем, кого мы встречали на пути, — поделился Миддлтон своими переживаниями в Instagram.
Он выразил надежду, что любимый транспорт всё-таки найдётся, и попросил распространять своё объявление. Как отмечает «Свободная пресса», Джеймс Миддлтон также пообещал сделать пожертвование в местный приют для животных.
Ранее News.ru писал, что Кейт Миддлтон пришла на ежегодный ужин организации Action on Addiction в облегающем светлом платье от Barbara Casasola. Однако его сочли неподобающим её статусу, так как плечи были слишком сильно открыты.