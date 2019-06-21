https://static.news.ru/photo/7b167a22-93fd-11e9-9184-fa163e074e61_1024.jpg Джеймс Миддлтон Фото: Jens Kalaene/dpa/Global Look Press

Специальный велосипед для перевозки собак похищен у Джеймса Миддлтона. Он является младшим братом Кейт Миддлтон — герцогини Кембриджской и супруги принца Уильяма.

Велосипед представлял собой средство передвижения с большой тележкой, в которой Миддлтон возил своих питомцев во время прогулок.

Мой велосипед для собак украден. Элла и её компания опустошены — прогулки с собаками на велосипеде доставляли удовольствие не только мне, но и всем, кого мы встречали на пути, — поделился Миддлтон своими переживаниями в Instagram .

Он выразил надежду, что любимый транспорт всё-таки найдётся, и попросил распространять своё объявление. Как отмечает « Свободная пресса », Джеймс Миддлтон также пообещал сделать пожертвование в местный приют для животных.

Ранее News.ru писал, что Кейт Миддлтон пришла на ежегодный ужин организации Action on Addiction в облегающем светлом платье от Barbara Casasola. Однако его сочли неподобающим её статусу, так как плечи были слишком сильно открыты.