https://static.news.ru/photo/b8230220-a08a-11e9-8226-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Thomas Frey/dpa/Global Look Press

Более 16 тысяч человек эвакуируют во Франкфурте-на-Майне из-за бомбы времён Второй мировой войны.

Неразорвавшийся боеприпас весом в 500 кг был обнаружен во время строительных работ, которые ведутся неподалёку от Европейского центрального банка. Поблизости также расположены железнодорожный вокзал, полицейский участок, дом для престарелых и другие здания.

Специалисты займутся обезвреживанием снаряда во второй половине дня. Для тех, кто не может на время операции отправиться к родственникам и друзьям, организован пункт помощи. Желающие также могут посетить городские музеи, которые сделали вход бесплатным, сообщает ТАСС .

Ранее News.ru писал о похожем инциденте в Берлине. Американская 100-килограммовая бомба была обнаружена в центре города, рядом с Александрплац.