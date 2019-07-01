https://static.news.ru/photo/b710809c-9bee-11e9-85ea-fa163e074e61_1024.jpg Дональд Туск Фото: Xinhua/Global Look Press

Глава Евросовета Дональд Туск 1 июля приостановил экстренный саммит ЕС, посвящённый определению ключевых должностей сообщества.

По словам помощника политика, новый этап переговоров состоится 2 июля в 11:00 (12:00 мск).

Он уточнил, что длившееся 20 часов заседание закончилось безрезультатно, передаёт ТАСС .

Как писал News.ru, ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте отметил, что рассматривать кандидатуры альтернативных кандидатов на пост председателя Еврокомиссии (ЕК) пока не планируется.

Главы государств и правительств 28 стран Евросоюза на саммите в Брюсселе должны были согласовать кандидатов на пять ключевых постов — Европарламента, Евросовета, Европейского Центрального банка, Еврокомиссии, а также верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Италия настаивает на пакетном принципе назначений, отвергая принцип «единого кандидата».