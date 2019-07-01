https://static.news.ru/photo/2c8d8f14-9bd5-11e9-b847-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Dominika Zarzycka/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава Евросовета Дональд Туск приостановил внеочередной саммит ЕС для проведения дополнительных консультаций с лидерами. Об этом сообщил его пресс-секретарь Пребен Ааманн.

Саммит стартовал 30 июня в Брюсселе. Предполагается согласовать кандидатуры претендентов на посты глав Европарламента, Евросовета, ЕЦБ, Еврокомиссии, а также верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, сообщает RNS .

Заседание саммита было прервано через два часа после начала. Двусторонние встречи с лидерами продолжались около восьми часов. После этого Туск созвал заседание в формате 28 стран за завтраком, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя ЕС.

Ранее News.ru писал, что Туск предложил назначить председателем Еврокомиссии представителя альянса социалистов и демократов — левоцентристской фракции Европарламента. Речь идёт о Франце Тиммермансе, который в настоящее время занимает должность первого замглавы Еврокомиссии.