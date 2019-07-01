Глава Евросовета Дональд Туск приостановил внеочередной саммит ЕС для проведения дополнительных консультаций с лидерами. Об этом сообщил его пресс-секретарь Пребен Ааманн.
Саммит стартовал 30 июня в Брюсселе. Предполагается согласовать кандидатуры претендентов на посты глав Европарламента, Евросовета, ЕЦБ, Еврокомиссии, а также верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, сообщает
Заседание саммита было прервано через два часа после начала. Двусторонние встречи с лидерами продолжались около восьми часов. После этого Туск созвал заседание в формате 28 стран за завтраком, передаёт
Ранее News.ru писал, что Туск предложил назначить председателем Еврокомиссии представителя альянса социалистов и демократов — левоцентристской фракции Европарламента. Речь идёт о Франце Тиммермансе, который в настоящее время занимает должность первого замглавы Еврокомиссии.