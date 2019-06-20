Страны Европы, с визами в которые могут возникнуть проблемы, назвали эксперты. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Оперативнее всего оформление документов происходит при подготовке поездок в Болгарию, Грецию, Италию и Хорватию. Медленнее работают визовые центры Венгрии, Германии, Испании, Мальты, Португалии, Франции и Швейцарии. Их работа характеризуется как «нормальная», говорится на
Шенген в Испанию оформляется легко и довольно быстро, но из-за многочисленности клиентов визовый центр в Москве не справляется с объёмами заявок. Записи на подачу документов в представительства страны Пиренейского полуострова, а также Франции приходится ждать до двух недель.
В Германию сложно получить визу для первого въезда. Для этого требуется много документов, которые необходимо сдавать заблаговременно.
Заминки возникают при оформлении виз в Швейцарию. Особенно это касается туристов, не бывавших ранее в странах Шенгенского соглашения.
До 15 рабочих дней в Москве приходится ожидать визы в Чехию, около 2,5 недель — в Австрию и Финляндию.
Чаще всего вызывают на повторную сдачу биометрии визовые центры Венгрии, Испании, Нидерландов, Португалии и Франции.
Как писал News.ru, около 70% летних путёвок уже распродано. Как сообщила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе, увеличение спроса по сравнению с прошлым годом в целом в пределах 10%. Больше — лишь в Сочи и Крыму.