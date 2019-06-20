https://static.news.ru/photo/ba8a77c2-9389-11e9-80ed-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Omar Marques / Sopa Images/Global Look Press

Страны Европы, с визами в которые могут возникнуть проблемы, назвали эксперты. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Оперативнее всего оформление документов происходит при подготовке поездок в Болгарию, Грецию, Италию и Хорватию. Медленнее работают визовые центры Венгрии, Германии, Испании, Мальты, Португалии, Франции и Швейцарии. Их работа характеризуется как «нормальная», говорится на сайте Ассоциации .

Шенген в Испанию оформляется легко и довольно быстро, но из-за многочисленности клиентов визовый центр в Москве не справляется с объёмами заявок. Записи на подачу документов в представительства страны Пиренейского полуострова, а также Франции приходится ждать до двух недель.

В Германию сложно получить визу для первого въезда. Для этого требуется много документов, которые необходимо сдавать заблаговременно.

Заминки возникают при оформлении виз в Швейцарию. Особенно это касается туристов, не бывавших ранее в странах Шенгенского соглашения.

До 15 рабочих дней в Москве приходится ожидать визы в Чехию, около 2,5 недель — в Австрию и Финляндию.

Чаще всего вызывают на повторную сдачу биометрии визовые центры Венгрии, Испании, Нидерландов, Португалии и Франции.

Как писал News.ru, около 70% летних путёвок уже распродано. Как сообщила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе, увеличение спроса по сравнению с прошлым годом в целом в пределах 10%. Больше — лишь в Сочи и Крыму.