https://static.news.ru/photo/7f1da7c2-aaf9-11e9-b808-fa163e074e61_1024.jpg Фото: pixabay.com

Венецианская полиция жёстко пресекла попытку туристов из Германии попить кофе на старейшем мосту Риальто. В городе запрещены пикники в общественных местах.

Немецкие путешественники пренебрегли этим правилом, решив при помощи газовой горелки приготовить себе бодрящий напиток прямо на ступенях моста. Силовики оштрафовали нарушителей на €950 и потребовали немедленно покинуть Венецию, передаёт « Российская газета ».

Ранее News.ru писал, что экскурсии по «путинским местам» могут быть организованы в Германии. Об этом задумались в департаменте по туризму Дрездена.