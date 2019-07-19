Венецианская полиция жёстко пресекла попытку туристов из Германии попить кофе на старейшем мосту Риальто. В городе запрещены пикники в общественных местах.
Немецкие путешественники пренебрегли этим правилом, решив при помощи газовой горелки приготовить себе бодрящий напиток прямо на ступенях моста. Силовики оштрафовали нарушителей на €950 и потребовали немедленно покинуть Венецию, передаёт «
Ранее News.ru писал, что экскурсии по «путинским местам» могут быть организованы в Германии. Об этом задумались в департаменте по туризму Дрездена.