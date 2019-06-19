https://static.news.ru/photo/cea9e482-92ac-11e9-b99a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Manuel Romano/Global Look Press

Посольство России в Лондоне выпустило предупреждение для находящихся в Великобритании россиян. В обращении дипмиссии говорится об очередном всплеске уличного насилия с применением холодного оружия на улицах британской столицы.

Дипломаты сообщили, что за последние несколько дней зарегистрировано пять смертельных случаев в восточной и юго-восточной частях города. С начала 2019 года в Лондоне произошло 56 убийств.

Россиян призвали проявлять бдительность, избегать мест массового скопления людей и следить за оповещениями полиции. В диппредставительстве в Лондоне и генконсульстве в Эдинбурге работают горячие линии для граждан, оказавшихся в чрезвычайной ситуации, сообщается на сайте посольства.

Как ранее писал News.ru, Скотленд-Ярд сообщил, что выходец из России Глеб Жебровский подвергся нападению недалеко от места жительства. Сотрудники российского посольства и лондонская полиция связались с родственниками убитого, ведётся расследование.