https://static.news.ru/photo/446370c0-a7ad-11e9-bda4-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Ferhat Uludaglar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал введение Евросоюзом санкций против Анкары за бурение в водах Кипра. По словам дипломата, страна не воспринимает всерьёз решение Брюсселя.

Министр уточнил, что ограничения были введены для удовлетворения греческой части Кипра. При этом ЕС не стал принимать в расчёт права турецкой общины.

Мы будем продолжать защищать их права и активизируем нашу деятельность. Надеюсь, мы в скором времени отправим ещё один корабль, — сказал Чавушоглу.

Совет ЕС 15 июля приостановил диалог с Турцией на высоком уровне и отменил заседание совета европейско-турецкой ассоциации. Кроме того, Брюссель рекомендовал Европейскому инвестбанку пересмотреть решение о кредитах Анкары, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что Россия решительно осудила санкции Евросоюза против Турции после обострения ситуации в Средиземноморье. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. Он отметил, что это ещё больше усугубит многолетний конфликт.