https://static.news.ru/photo/ba0e32f0-a6fa-11e9-a0e4-fa163e074e61_1024.jpg Александр Турчинов Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украина может не пережить третий Майдан, так как у страны в её нынешнем положении «слишком невелик запас прочности». Такое мнение высказал бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов.

Он отметил, что «точно не хотел бы», чтобы ситуация вышла из-под контроля. Поэтому, по его словам, властям следовало бы как можно скорее «от неадекватного популизма» перейти «к профессиональной оценке ситуации и к профессиональной работе».

Турчинов считает, что Украине необходимо войти в «эволюционный период развития», чтобы отойти от обещаний «немедля закончить войну, люстрировать полстраны или создать „экономическое чудо“, при этом резко снизить тарифы и повысить пенсии».

Запрос на такую риторику у общества будет всегда, но тот, кто делает ставку на «чудеса», в результате получает горе и разочарование, — заявил Турчинов в интервью изданию LB.ua .

Именно поэтому, утверждает экс-секретарь СНБО, он не стал участником нынешнего политического процесса. В обществе «явно доминирует запрос на чудеса», однако себя политик не считает чудотворцем.

Именно это, подчеркнул Турчинов, должно проявляться в политике сейчас — способность говорить «то, в чём уверен, а не то, что от тебя хотят услышать». Без принятия непопулярных и ответственных решений будущее Украины туманно, отметил он.

Ранее, как писал News.ru, президент Владимир Зеленский вывел из состава СНБО соратников экс-главы государства Петра Порошенко. Вскоре депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская посоветовала украинскому лидеру обратить внимание на политиков, активность которых попадает, по её мнению, под Уголовный кодекс. В этом списке Поклонской оказался и Александр Турчинов.