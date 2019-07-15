Крылатые ракеты «Нептун», созданные на Украине, могут «в течение нескольких минут снести мост, которым так кичится Россия». Об этом заявил бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов.
Помимо этого, заверил политик, они способны «уничтожать военные корабли РФ любого класса не только в Чёрном и Азовском морях, но и в портах их базирования».
По его словам, «так получилось», что у Украины к моменту открытого политического противостояния с Россией не оказалось ни одной крылатой ракеты. Всё потому, что полученное «в наследство» от СССР вооружение украинские военные «отдали русским, когда отказывались от ядерного оружия», рассказал экс-глава СНБО в интервью изданию
С тех пор, рассказал он, для защиты от Москвы Киев смог быстро провести работу по модернизации ракетных комплексов С-125, а также разработать собственный ракетный комплекс.
Фактически с нуля был создан универсальный мобильный комплекс крылатых ракет. Проделан огромный объём работы — работы, которая делает нас сильными и заставляет считаться с нашими интересами, — сказал Турчинов.
В том же интервью, как писал News.ru, он упрекнул нынешние власти Украины в «неадекватном популизме» и заявил, что страна может не пережить третий «майдан». По мнению политика, у неё сейчас «слишком невелик запас прочности».