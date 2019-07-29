https://static.news.ru/photo/709bd88a-b180-11e9-af7d-fa163e074e61_1024.jpgФото: Alex Milan Tracy/Global Look Press
В результате стрельбы на юго-востоке Франции погибли три человека и один получил ранения. Инцидент произошёл вечером в воскресенье, 29 июля.
Как пишет газета Var Matin, среди погибших одна женщина, она скончалась на месте от полученных ранений. Злоумышленник открыл стрельбу возле заправочной станции в коммуне Ольюль. На месте происшествия работают спасательные службы, мотивы преступления выясняются.