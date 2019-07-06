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Вероятный координатор отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Денис Сергеев пять раз ездил в Швейцарию. Там он в частности посещал штаб-квартиру Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

Новые подробности о Сергееве приводятся в совместном расследовании The Insider и Bellingcat при поддержке швейцарского медиахолдинга TAMedia.

По данным биллингов, с 2016 по 2018 год генерал-майор ГРУ Денис Сергеев побывал в Женеве, Лозанне, Цюрихе, лыжном курорте Ле Же, а также в муниципалитетах Коллонж-Бельрив и Колоньи. Причины поездок не раскрываются.

В публикации отмечается, что осенью 2017 года, во время второй поездки в европейскую страну, Сергеев посетил Федеральную политехническую школу Лозанны, штаб-квартиру ВАДА и лекцию экс-посла США в Швейцарии Сьюзан Левин.

Как пишет The Insider, в третий раз в Швейцарии Сергеев встречался с сотрудниками ГРУ Александром Петровым и Русланом Бошировым, которых Лондон обвиняет в отравлении Скрипалей.

Как писал News.ru, в июне журналисты BBC обнаружили третьего предполагаемого отравителя Скрипалей в Солсбери, генерал-майора ГРУ Дениса Сергеева, который якобы был в Солсбери со 2 по 4 марта 2018 года. При этом россиянин прилетел в Лондон по паспорту, оформленному на имя Сергея Федотова. Изначально о нём рассказывалось в феврале в расследовании The Bellingcat.

В ноябре 2018 года полиция Британии опубликовала три видеозаписи, относящиеся к расследованию дела об инциденте в Солсбери. На роликах запечатлены двое мужчин, внешне напоминающих Александра Петрова и Руслана Боширова, по другой версии — Анатолия Чепигу и Александра Мишкина.

В марте посольство России подготовило доклад «Солсбери: вопросы без ответа» к годовщине отравления Скрипалей.