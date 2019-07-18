https://static.news.ru/photo/aa0bfa34-a9f4-11e9-b2d9-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Tarasov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Накануне внеочередных выборов в Верховную раду Украины усилилась травля так называемых пророссийских кандидатов в депутаты. Об этом заявил член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Брод.

Идёт сознательная дискредитация тех политических сил, которые высказываются за диалог с Российской Федерацией, — цитирует его РИА Новости .

Брод также отметил, что с момента президентских выборов положительных сдвигов в избирательных процессах на Украине нет. Политическая культура осталась на прежнем уровне, фиксируется множество нарушений, среди которых преобладают подкуп избирателей и незаконные методы агитации. Кроме того, в день голосования — 21 июля — не исключены провокации, отметил он.

Ранее News.ru писал, что глава ЦИК Украины Татьяна Слипачук пожаловалась на давление, оказываемое представителями органов власти на членов комиссии ради получения политических дивидендов.