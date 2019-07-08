https://static.news.ru/photo/c8a303b8-a155-11e9-b63e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Igor Zehl/CTK/Global Look Press

Почти 3,5 тонны мёртвой рыбы обнаружили в реке Сене во французском департаменте Ивелин, регион Иль-де-Франс.

Как сообщают местные СМИ со ссылкой на представителей Межведомственного синдиката по санитарии парижской агломерации (Siaap), причиной стало загрязнение реки. Речь идёт о выбросе загрязняющих веществ в результате возгорания установки для очистки сточных вод в коммуне Ашер. Огонь распространился на 1000 кв. м склада с хлоридом железа. Это вещество использовали для очистки сточных вод. Попадание вещества в реку вызвало недостаток кислорода, что стало причиной гибели рыбы.

Очистительная установка в Ашере – одна из крупнейших в Европе. Она обрабатывает до 70% объёма сточных вод в районе Парижа, передаёт ТАСС . Как заявил мэр муниципалитета Эрбле-сюр-Сен Филипп Рулё, в результате инцидента реке был нанесён существенный ущерб.

Ранее News.ru писал, что учёные установили основную причину гибели акул и скатов. По их данным, это пластиковый мусор, в том числе леска из рыболовных сетей.