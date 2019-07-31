https://static.news.ru/photo/c4955512-b3cc-11e9-86d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Peter Gercke/ZB/Global Look Press

Яйца с превышенным содержанием диоксинов и полихлорированных дифенилов (токсичных веществ) обнаружены в магазинах Бельгии. В стране началась кампания по отзыву некачественной продукции.

Продажа происходила под семью марками с указанием на экологическую чистоту, сообщили в местном агентстве по безопасности пищевой промышленности.

Покупателей попросили вернуть яйца в супермаркеты.

Государственные власти приостановили работу фермы Willy Poesmans, поставки с которой оказались опасными. Информации об экспортировании продукции с неё в настоящий момент нет.

Ранее News.ru писал, что три из шести куриных яиц, которые продаются в магазинах, содержат антибиотики. Эти данные озвучил руководитель аналитического бюро экспертного центра Союза потребителей Росконтроль Андрей Мосов. Он уточнил — яйца содержат эти вещества в достаточных количествах.