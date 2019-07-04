https://static.news.ru/photo/cf9580f6-9e99-11e9-8ae0-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Tarasov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Депутат Верховной рады Украины Юлия Тимошенко заявила, что президент страны Владимир Зеленский не знает 99% людей, которые выдвигаются в качестве кандидатов на выборах в парламент от его партии «Слуга народа».

По её мнению, основная проблема заключается именно в этом, а не в общей неизвестности идущих от фракции политиков, передаёт NewsOne .

Он никогда их не видел, он никогда с ними не работал, он не знает, что это за люди, — подчеркнула она.

Парламентарий уверена, что такое решение создаёт большой риск для лидера и его политической силы.

Ранее, как писал News.ru, партия «Слуга народа» подала исковое заявление в суд с требованием к Центризбиркому указать, что депутаты-«клоны» не являются членами политического движения.