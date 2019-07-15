https://static.news.ru/photo/9a064ba0-a740-11e9-870d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Jaap Arriens / Global look press

Глава украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко выступила с предложением к президенту страны и лидеру «Слуги народа» Владимиру Зеленскому. Политик считает, что все демократические и проевропейские политические силы должны объединиться.

По её словам, предложение действительно вне зависимости от того, получит ли фракция главы государства большинство в парламенте.

Миссия президента — объединить все положительные силы в парламенте, — отметила она в эфире ICTV .

Тимошенко добавила, что не следует работать вместе с партией «Европейская солидарность» экс-украинского лидера Петра Порошенко. Она считает, что представители этой политсилы лишь декларировали проукраинские и проевропейские лозунги, проводя коррупционную политику.

Как ранее писал News.ru, Тимошенко назвала фамилии ответственных за то, что украинцы переплачивали за газ, тепло и горячую воду. По её словам, в этом следует винить экс-президента страны Петра Порошенко, премьер-министра Владимира Гройсмана и главу «Нафтогаза» Андрея Коболева. В качестве доказательства своих слов депутат предоставила решение двух судебных инстанций по поводу повышения тарифов ЖКХ.