https://static.news.ru/photo/688293b6-9202-11e9-93c5-fa163e074e61_1024.jpg Юлия Тимошенко Фото: Tarasov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Независимо от итогов выборов в Верховную раду, партия «Батькивщина» будет поддерживать президента Украины Владимира Зеленского и готова передать ему все свои наработки. Об этом сообщила лидер политической организации Юлия Тимошенко.

Как бы ни закончились парламентские выборы, мы не будем стоять ни в оппозиции, ни в стороне, мы будем помогать новому президенту во всём. Потому что я не хочу, чтобы ещё пять лет закончились для Украины ещё одним разочарованием и потерей шансов. У нас прекрасный шанс сейчас есть, — заявила Тимошенко в эфире телеканала « 112 Украина ».

Лидер «Батькивщины» добавила, что партия будет рядом с новым главой государства, а все знания и наработки передаст «из рук в руки». Кроме того, она поможет «их воплотить в жизнь».

Как писал News.ru, если бы выборы в Верховную раду проходили в ближайшее воскресенье, 23 июня, то в парламент прошли бы партии «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Батькивщина», «Европейская солидарность» и «Голос». Об этом говорят результаты исследования центра «Социальный мониторинг» и Украинского института социальных исследований имени Ярёменко.