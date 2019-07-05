https://static.news.ru/photo/08c82a70-9f0a-11e9-9c9e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Yevhen Liubimov/Global Look Press

Трагедия произошла в итальянской провинции Бари. Во время репетиции в передвижном цирке тигры напали на знаменитого 61-летнего дрессировщика Этторе Вебера.

Мужчина находился в клетке с четырьмя хищниками. В какой-то момент одна из тигриц укусила артиста, после чего к нападению присоединились другие звери.

Вебера госпитализировали. Он скончался в больнице от полученных травм, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что мужчина попытался украсть из клетки детёныша уссурийского тигра и подвергся нападению взрослого хищника. Инцидент произошёл в передвижном зоопарке в городе Бузулук Оренбургской области.