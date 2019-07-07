https://static.news.ru/photo/43736d2e-a0c7-11e9-902d-fa163e074e61_1024.jpg Тереза Мэй Фото: Thierry Roge/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй была вынуждена переночевать в здании Совета Брюсселя во время саммита Россия — НАТО. Свой поступок политик объяснила отсутствием времени вернуться в представительство Лондона в Бельгии.

Дипломат довольствовалась обычным диваном. Для главы правительства королевства визит на форум стал последним заданием, на котором она присутствовала в качестве руководителя кабмина, пишет « Телепрограмма PRO ».

Это явно не была ночёвка мечты. Саммит чрезвычайно затянулся, никто никак не мог прийти к согласию и подписать бумаги. Тереза решила работать всю ночь <...> За дверью одной из переговорных комнат оказалась кушетка и Тереза храбро устроилась там вздремнуть на часок, — передаёт источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, Мэй отличается работоспособностью, несмотря на то, что страдает диабетом первого типа.

Ранее News.ru сообщал, что ещё до того как британский премьер покинула свой пост, её восковую фигуру убрали из экспозиции лондонского Музея мадам Тюссо. Такое решение было принято по итогам голосования, проведённого среди посетителей учреждения.