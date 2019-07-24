После передачи прошения о своей отставке королеве Великобритании Елизавете II Тереза Мэй официально покинула пост главы британского правительства.
Для этого она прибыла на аудиенцию к монарху в Букингемский дворец. Там она сообщила королеве о своём решении.
Тереза Мэй занимала пост премьера Великобритании с 2016 года. 24 мая 2019 года под давлением некоторых членов правительства она объявила о своей отставке. Причиной послужили неудачи при попытках заручиться поддержкой Палаты общин в отношении Brexit.
Ранее News.ru писал о том, что министр финансов Великобритании Филип Хаммонд сообщил в Twitter, что подал в отставку. Прошение он направил теперь уже бывшему премьер-министру Соединённого Королевства Терезе Мэй.