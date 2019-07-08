https://static.news.ru/photo/596dec58-a13f-11e9-a939-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Телемост «Нам надо поговорить» между Москвой и Киевом оказался под огнём критики на Украине, лишь только стало известно о его подготовке. Анонсировали мероприятие телеканалы двух стран — «Россия 1» и NewsOne.

Созвать Совет национальной безопасности и обороны предложила депутат Рады Анна Гопко. Обосновала это «ползучей оккупацией украинского медиапространства Кремлём», сообщает РИА Новости .

Поддержал коллегу лидер Радикальной партии Олег Ляшко. Он обратился к президенту страны Владимиру Зеленскому, отметив, что если глава государства не сделает то, что должен был сделать ещё его предшественник Пётр Порошенко, то «это сделают украинцы».

Кум (Владимира) Путина не может и не будет влиять на информационную политику Украины, — заявил Ляшко.

Первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко расширила перечень государственных органов, обязанных отреагировать на инициативу телеканалов. По её мнению, своё слово должны сказать Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания, Служба безопасности, Министерство информации, правительство и офис Зеленского.

От правительства уже выступил премьер-министр Владимир Гройсман. Он обратился к журналистам и руководителям NewsOne.

Вспомните, с кем у нас война на востоке, кто убивает наших ребят в Донбассе, разрушает украинские города и аннексировал Крым. Вспомните — и откажитесь от этого проекта. Не играйте на руку врагу, — заявил премьер.

Ранее News.ru сообщал, что ведущий российского государственного телеканала «Россия 1» Дмитрий Киселёв заявил, что в эфире выйдет телемост с Украиной. Он сравнил предстоящую передачу «Нам надо поговорить» с первым телемостом между Советским Союзом и США. Откровенный разговор между простыми людьми давно назрел, подчеркнул ведущий.