Грузинская телекомпания «Рустави 2» прекратила вещание после нападений на журналистов и операторов. В руководстве объяснили это ситуацией, которая возникла после оскорбительных выпадов одного из ведущих в адрес Владимира Путина.
Участники стихийной акции протеста пытались ворваться в помещения редакции, различными предметами забросали здание телекомпании, руководители которой заявили о неспособности МВД Грузии обеспечить безопасность. «Рустави 2» пошла на крайний шаг из-за невозможности работать, говорится в
Ранее News.ru сообщал, что ведущий оппозиционного грузинского канала «Рустави 2» Георгий Габуния в своей авторской программе P.S. нецензурно выругался в адрес президента России Владимира Путина. Гендиректор телекомпании Ника Гварамия заявил, что поддерживает «пафос» коллеги, а премьер-министр страны Мамука Бахтадзе назвал произошедшее провокацией.