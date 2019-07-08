Фото: Vladimir Valishvili/Russian Look/Global Look Press

Бывший командир подразделения ПВО самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах во время похищения был в бессознательном состоянии. Он не смог оказать сопротивления сотрудникам украинской спецслужбы, когда они проникли к нему в квартиру в Снежном.

Подробности спецоперации СБУ, в ходе которой в Киев был вывезен Цемах, называемый на Украине «ценным свидетелем» по делу о крушении МН17, сообщает «Новая газета». Издание отмечает, что детали похищения рассказал...