https://static.news.ru/photo/203fe260-a117-11e9-8ff4-fa163e074e61_1024.jpg Пётр Порошенко Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинский телеканал «Прямой», который контролирует бывший президент страны Пётр Порошенко, проведёт матерный флешмоб в поддержку грузинской телекомпании «Рустави 2». Детали мероприятия пока не раскрываются, известно, что он намечен на 10 июля.

Об этом сообщает « Страна.UA » со ссылкой на источники на «Прямом».

Издание также не называет мотив, заставивший Порошенко поддержать телеведущего Георгия Габуния. 7 июня он начал свою авторскую программу в эфире «Рустави 2» с ругани президента РФ.

Ранее News.ru сообщал, что МИД Грузии решительно осудил выступление Георгия Габунии. Внешнеполитическое ведомство назвало его ругань «чистой провокацией», не имеющей ничего общего со свободой слова. Это была попытка внести напряжение в отношения между Грузией и Россией, говорится в заявлении МИД.