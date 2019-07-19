https://static.news.ru/photo/abb84764-ab09-11e9-978f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nicolas Economou/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Власти Сербии задержали 65-летнего мужчину, которого обвинили в ложном сообщении о бомбе на борту самолёта Lufthansa, летевшего из Белграда во Франкфурт. По словам «телефонного террориста», он совершил преступление из-за симпатии к стюардессе.

Преступник рассказал, что встретил девушку в парке. Он пригласил её на ужин, но она отказалась. Несмотря на это, мужчина всё равно решил высказать стюардессе свою симпатию. Не сумев найти её в отеле, он позвонил в аэропорт Никола Теслы и заявил о бомбе, чтобы не дать девушке улететь.

В результате рейс задержали более чем на шесть часов, пассажиров эвакуировали, а сам лайнер отогнали за 3 км от воздушной гавани и тщательно обыскали. Мужчине может грозить до года тюрьмы, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что несколько людей в масках с оружием напали на популярный торговый центр Galeries Lafayette во французской столице. Они молотками разбили боковую дверь здания и витрину.