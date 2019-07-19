https://static.news.ru/photo/eed51dd6-aa20-11e9-a97b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Defense Video News/YouTube

Боевая группа НАТО в Польше приняла участие в ежегодном мероприятии «Танковая битва» на полигоне в Бемово-Писке. В рамках фестиваля было организовано шоу с участием модернизированной советской техники, стоящей на вооружении польской армии, и американских танков Abrams.

Первой «в атаку» пошла 15-я механизированная бригада Польши: BWP-1 (польская модификация БМП-1), немецкие танки Leopard и лицензионный клон советского Т-72М1 PT-91 Twardy. Контратаку организовали M1 Abrams и американские бронемашины Bradley. С воздуха машины прикрывали ударные вертолёты Hind, которые являются модифицированными советскими машинами Ми-24.

По данным командования Боевой группой, в «сражении», которое состоялось 13 июля, были задействованы военнослужащие из США, Хорватии, Румынии и Великобритании, а также 30 единиц техники. Мероприятие собрало около 10 тысяч зрителей, сообщается на сайте Боевой группы.

Ранее News.ru писал, что Министерство обороны США разместит на своих европейских базах новые модификации основных танков М1А2 Abrams и боевых машин пехоты М2 Bradley перед стартом поставок сухопутным войскам. Начать поставки в армию Соединённых Штатов планируется в конце 2020 года.