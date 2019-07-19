Боевая группа НАТО в Польше приняла участие в ежегодном мероприятии «Танковая битва» на полигоне в Бемово-Писке. В рамках фестиваля было организовано шоу с участием модернизированной советской техники, стоящей на вооружении польской армии, и американских танков Abrams.
Первой «в атаку» пошла 15-я механизированная бригада Польши: BWP-1 (польская модификация БМП-1), немецкие танки Leopard и лицензионный клон советского Т-72М1 PT-91 Twardy. Контратаку организовали M1 Abrams и американские бронемашины Bradley. С воздуха машины прикрывали ударные вертолёты Hind, которые являются модифицированными советскими машинами Ми-24.
По данным командования Боевой группой, в «сражении», которое состоялось 13 июля, были задействованы военнослужащие из США, Хорватии, Румынии и Великобритании, а также 30 единиц техники. Мероприятие собрало около 10 тысяч зрителей, сообщается на
Ранее News.ru писал, что Министерство обороны США разместит на своих европейских базах новые модификации основных танков М1А2 Abrams и боевых машин пехоты М2 Bradley перед стартом поставок сухопутным войскам. Начать поставки в армию Соединённых Штатов планируется в конце 2020 года.