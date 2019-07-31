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Участники Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины согласовали план восстановления моста в станице Луганской. Об этом сообщил полномочный представитель на переговорах в Минске Борис Грызлов.

Принципиального согласие приступить к работам переговорщики достигли в середине июля. Представители Киева и Донбасса смогли договориться о совместном восстановлении моста, и сегодня мы обсудили, как идёт подготовка, — цитирует Грызлова...