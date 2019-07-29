Объявленная профсоюзами четырёхдневная забастовка стала причиной для отмены оператором испанских железных дорог Renfe более тысячи рейсов поездов. Акции протеста пройдут в четыре этапа.
Забастовки состоятся 31 июля, 14 и 30 августа, а также 1 сентября, пишет
В эти дни будет выполняться только минимум установленных законом услуг. Так, на маршруты выйдут только 65% составов средней дальности, 78% скоростных поездов дальнего следования и 25% грузовых.
Профсоюзы требуют увеличения оплаты труда, а также сокращения количества отдаваемых на аутсорсинг услуг.
Как писал News.ru, ранее забастовка персонала испанской авиакомпании Iberia в Барселоне привела к отмене 73 рейсов. Работники жалуются на чрезмерную нагрузку на сотрудников на фоне «отсутствия диалога с руководством компании».