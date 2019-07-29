https://static.news.ru/photo/55a4bed6-b232-11e9-ab9f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paco Freire/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Объявленная профсоюзами четырёхдневная забастовка стала причиной для отмены оператором испанских железных дорог Renfe более тысячи рейсов поездов. Акции протеста пройдут в четыре этапа.

Забастовки состоятся 31 июля, 14 и 30 августа, а также 1 сентября, пишет El Pais .

В эти дни будет выполняться только минимум установленных законом услуг. Так, на маршруты выйдут только 65% составов средней дальности, 78% скоростных поездов дальнего следования и 25% грузовых.

Профсоюзы требуют увеличения оплаты труда, а также сокращения количества отдаваемых на аутсорсинг услуг.

Как писал News.ru, ранее забастовка персонала испанской авиакомпании Iberia в Барселоне привела к отмене 73 рейсов. Работники жалуются на чрезмерную нагрузку на сотрудников на фоне «отсутствия диалога с руководством компании».