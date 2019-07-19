Власти Италии задержали россиянина Дмитрия Васильева. Он является владельцем сингапурской компании, которой принадлежит криптовалютная биржа Wex.nz, известная ранее как BTC-e.
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Причина задержания неизвестна. Официальными комментариями правоохранительных органов Италии, а также представителей посольства России в Риме издание не располагает.
Как писал News.ru, Основателя криптобиржи BTC-e, россиянина Александра Винника в США обвиняют в киберпреступлениях. Его задержали в Греции 25 июля 2017 года по запросу Вашингтона. Жюри присяжных в Сан-Франциско (штат Калифорния) предъявило ему обвинения в отмывании денежных средств и махинациях с криптовалютой.
Винник считает себя политическим заключённым и, находясь в тюрьме, объявлял голодовку.