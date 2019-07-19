https://static.news.ru/photo/d07e83f2-aa36-11e9-a55e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Власти Италии задержали россиянина Дмитрия Васильева. Он является владельцем сингапурской компании, которой принадлежит криптовалютная биржа Wex.nz, известная ранее как BTC-e.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на людей, знаковых с Дмитрием Васильевым, в том числе вкладчиков Wex.nz.

Причина задержания неизвестна. Официальными комментариями правоохранительных органов Италии, а также представителей посольства России в Риме издание не располагает.

Как писал News.ru, Основателя криптобиржи BTC-e, россиянина Александра Винника в США обвиняют в киберпреступлениях. Его задержали в Греции 25 июля 2017 года по запросу Вашингтона. Жюри присяжных в Сан-Франциско (штат Калифорния) предъявило ему обвинения в отмывании денежных средств и махинациях с криптовалютой.

Винник считает себя политическим заключённым и, находясь в тюрьме, объявлял голодовку.