Фото: Alexis Sciard/imago-images.de/Global Look Press

Власти Парижа игнорируют высокую концентрацию свинца, которая представляет опасность для воспитанников и персонала школ, расположенных неподалёку от Нотр-Дама, где 15 апреля произошёл сильный пожар.

Опасная для здоровья концентрация свинца была обнаружена специалистами ещё в мае, однако это не побудило власти закрыть школы. Мэрия Парижа не провела тщательной уборки помещений, заявив, что концентрация свинца невысокая, сообщает Mediapart.

По данным издания, после пожара около 400 тонн металла попали в атмосферу и почву.

Как сообщал News.ru, сильный пожар произошёл в соборе Парижской Богоматери 15 апреля около 20:00 по московскому времени. Примерно через час у церкви обрушилась крыша. Огонь тушили всю ночь. В итоге Нотр-Дам удалось отстоять.

Возглавляющий Министерство культуры Франции Франк Риестер заявил, что реставрация пережившего пожар собора Парижской Богоматери продлится более пяти лет. Такие же сроки называл президент Эммануэль Макрон.

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