https://static.news.ru/photo/8306b402-a98a-11e9-ab29-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Alexis Sciard/imago-images.de/Global Look Press

Власти Парижа игнорируют высокую концентрацию свинца, которая представляет опасность для воспитанников и персонала школ, расположенных неподалёку от Нотр-Дама, где 15 апреля произошёл сильный пожар.

Опасная для здоровья концентрация свинца была обнаружена специалистами ещё в мае, однако это не побудило власти закрыть школы. Мэрия Парижа не провела тщательной уборки помещений, заявив, что концентрация свинца невысокая, сообщает Mediapart .

По данным издания, после пожара около 400 тонн металла попали в атмосферу и почву.

Как сообщал News.ru, сильный пожар произошёл в соборе Парижской Богоматери 15 апреля около 20:00 по московскому времени. Примерно через час у церкви обрушилась крыша. Огонь тушили всю ночь. В итоге Нотр-Дам удалось отстоять.

Возглавляющий Министерство культуры Франции Франк Риестер заявил, что реставрация пережившего пожар собора Парижской Богоматери продлится более пяти лет. Такие же сроки называл президент Эммануэль Макрон.