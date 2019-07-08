https://static.news.ru/photo/b4a655c6-a101-11e9-a34f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Alexander Ermochenko/Xinhua/Global Look Press

Бывший командир подразделения ПВО самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах во время похищения был в бессознательном состоянии. Он не смог оказать сопротивления сотрудникам украинской спецслужбы, когда они проникли к нему в квартиру в Снежном.

Подробности спецоперации СБУ, в ходе которой в Киев был вывезен Цемах, называемый на Украине «ценным свидетелем» по делу о крушении МН17, сообщает « Новая газета ».

Издание отмечает, что детали похищения рассказал источник близкий к украинским секретным службам. Он отметил, что Цемах утром отвёз на работу жену, а затем вернулся домой и позвал двух друзей. За день они выпили несколько бутылок водки. В момент, когда за столом вместо друзей оказались агенты СБУ, Цемах уже не мог сопротивляться.

Мужик с трудом держался на ногах, — оценил ситуацию источник.

Ранее News.ru сообщал, что задержание Владимира Цемаха не что иное, как беспредел спецслужб и преступление. Такое мнение высказал член комитета Совета Федерации России по безопасности Франц Клинцевич. Политик выразил уверенность, что мужчину «оглушили и вывезли с территории ДНР», и подчеркнул: такие методы следствия использовать нельзя. Сенатор предположил, что «теперь из похищенного Цемаха начнут выбивать нужные показания».