https://static.news.ru/photo/thunk_1024.jpg

Окружной суд Варшавы вынес приговор бывшему польскому госслужащему, которого признали виновным в шпионаже в пользу России. Мужчину отправили в тюрьму на три года, а также запретили в течение 10 лет занимать посты в органах государственного управления.

Чиновник был задержан в марте 2018 года в ходе операции, проведённой Агентством внутренней безопасности совместно со спецслужбами ряда других европейских стран. По некоторым данным, он поддерживал контакт с офицером ГРУ, а также передавал российской стороне информацию об энергетической безопасности Польши и сотрудниках министерств страны.

Осуждённый работал в министерстве экономики, а после этого — в министерстве энергетики Польши, передаёт « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании сотрудника одного из предприятий госконцерна «Укроборонпром». По данным украинских силовиков, он работал на военную разведку России.